Азербайджан располагает обширными территориями для крупных ветропарков - эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает достаточным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал Trend член правления НП «Евросолар Россия», руководитель Рабочей группы РСПП по развитию распределенной генерации и ВИЭ Алексей Каплун.

По его словам, имея обширную береговую зону Каспия и островные территории, в интересах Азербайджану развивать ветряную энергетику, также заслуживают внимания проекты строительства солнечных станций с учетом высокого уровня инсоляции: «При этом, чтобы возобновляемая энергетика заняла достойное место в энергобалансе Азербайджана, необходимо снижать стоимость выработки электроэнергии объектами ВИЭ из-за конкуренции с газом».

На вопрос: "Можно ли ветряные электростанции установить в Каспийском море, и какие для этого есть возможности у Баку?", эксперт ответил, что оффшорные ветропарки устанавливают, в основном, при отсутствии достаточного места на суше: «Азербайджан располагает обширными территориями береговой линии Каспия, островными территориями, достаточными для расположения крупных ветропарков без необходимости, а не на море. Кроме того, можно использовать нефтедобывающие платформы, не только вышедшие из эксплуатации, но и действующие для снижения потребления дизельного топлива в период бурения скважин и потребления попутного газа во время добычи нефти».

Также Алексей Каплун сказал, что в России в последние годы при поддержке правительства формируется новая технологическая база - трансфер технологий - позволившая развить собственное производство компонентов ВИЭ в солнечной и ветровой энергетике: «Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития программы является экспорт продукции. Таким образом, российские компании, уже имеющие опыт производства компонентов ВИЭ, строительства и эксплуатации станций заинтересованы в развитии своей деятельности за пределами РФ. Уже реализуются проекты в Казахстане. Азербайджан также является одним из потенциально интересных рынков для российского бизнеса в данной отрасли».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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