БАКУ/Trend/ - BP продолжает свою деятельность в Азербайджане в строгом соответствии со всеми рекомендациями Кабмина, сказали Trend в BP Azerbaijan.

«Наши операции на суше и на море продолжаются, и все предупредительные и профилактические меры принимаются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительства Азербайджана. Все сотрудники нашего офиса работают из дома», - сказали в компании.

Отметим, что BP работает в Республике в рамках нескольких соглашений о разделе продукции и соглашений с правительством принимающей страны (HGA), подписанных с правительством Азербайджана.

BP является оператором крупных проектов в Азербайджане, таких как разработка блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и крупного газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз».

Компания занимается транспортировкой через Сангачальский терминал, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Южно-Кавказский трубопровод (SCP), Баку-Супса (WREP).

Геологоразведочные проекты BP включают мелководье вокруг Абшеронского полуострова (SWAP) и блок «Шафаг-Асиман».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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