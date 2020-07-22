Запущены новые кредитные механизмы поддержки предпринимателей - Самир Гумбатов

Эксклюзивное интервью Trend с исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства Азербайджана Самиром Гумбатовым.

Одним из шагов, предпринятых руководством Азербайджана для поддержки бизнеса и предпринимательства в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса, является применение новых кредитных механизмов. 4 июня 2020 года, Указом Президента Ильхама Алиева, утверждены Правила выдачи льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства министерства экономики, согласно которым применяются новые механизмы льготного кредитования предпринимательства.

Исполняющий обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства Самир Гумбатов поведал о новом порядке использования средств Фонда, которые, наряду с еще большим упрощением доступа к финансовым ресурсам, призваны значительно уменьшить кредитные риски для бизнеса.

- Расскажите, пожалуйста, о применяемых новых механизмах.

- Согласно Указу главы государства внесены изменения в устав Фонда развития предпринимательства, вследствие чего появилось два новых механизма - предоставление государственных гарантий для новых займов и субсидирование процентов по этим займам. Согласно нововведениям, предприниматели могут получить субсидию для погашения процентов по кредитам, выданным им до 10 марта, а также им будут предоставлены государственные гарантии по новым бизнес кредитам и просубсидированы 50% процентов по кредитам .

- Как будут предоставляться субсидии для погашения процентов по кредитам , полученным до 10 марта?

- Как известно, есть предприниматели, занятые в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса, экономическая активность которых снизилась, а в деятельности возникли определенные трудности. Для их поддержки государство приняло решение о выплате за государственный счет определенной части, а точнее 10% от процентов их кредитного портфеля, размер которого на сегодняшний день составляет один миллиард манатов. Для этих целей предусмотрены средства в размере 100 миллионов манатов. Половина этой суммы будет выплачена из государственного бюджета, вторая половина - 50 милилонов манатов – за счёт средств Фонда развития предпринимательства.

- Можно ли объяснить это на простом примере?

- Конечно. К примеру, предприниматель до 10 марта получил кредит с годовой ставкой в 17 процентов. Часть, равная 10 процентам от этих 17 процентов будет оплачена государством за счет указанных выше средств. Данная поддержка будет осуществляться в течение 12 месяцев и не будет зависеть от срока и процентной ставки по кредитам.

- А какие механизмы поддержки предусмотрены по новым кредитам?

- Для новых кредитов также предусмотрен соответствующий механизм. Речь, в целом, идет о новом кредитном портфеле на сумму 500 миллионов манатов. На определенную часть - до 60 процентов от новых кредитов будут предоставлены государственные гарантии, при этом половину (50 %) процентов по кредитам просубсидирует государство. Данный порядок будет распространяться на кредиты сроком не более трех лет и годовой процентной ставкой не более 15%. К примеру, если предприниматель получит кредит с годовой процентной ставкой 15%, то на часть до 60% этого кредита будет предоставлена государственная гарантия, 7,5% от годового процента данного кредита будет оплачено государством, остальные 7,5% оплатит предприниматель.

- Что даст применение указанных механизмов бизнесу и государству?

- Как уже упоминалось, первый механизм – субсидирование процентов по существующим кредитам - имеет большие преимущества. Наряду с облегчением финансовой нагрузки предпринимателей, этот шаг будет полезен также и кредитным организациям, у которых возникают трудности в случае не возвращения кредита, в результате растет число проблемных кредитов. И если государство берет эту часть на себя, то облегчает финансовое бремя предпринимателей и оказывает поддержку сохранению ликвидности кредитных организаций. Второй механизм позволит предпринимателям получить ряд значимых преимуществ при получении новых кредитов.

- О каких преимуществах идёт речь?

- Как известно, при получении кредита предприниматели должны предоставить залог. В случае возникновения вопроса о недостаточности залога, то есть если предприниматель при получении кредита не имеет возможности предоставить в требуемом объеме, предоставление государственных гарантий на 60 процентов кредита решит проблему. Проще говоря, если предприниматель хочет получить кредит на сумму 100 тысяч манатов, то на сумму 60 тысяч манатов данного кредита государство предоставляет гарантии. Таким образом государство выступает в качестве поручителя на данную часть кредита и облегчает финансовое бремя предпринимателя, а также делит риски с банками, стимулируя их выдавать кредиты.

С другой стороны, при субсидировании до 50 процентов от кредитов, то есть при оплате половины кредитных процентов государством, предприниматели фактически получают бизнес кредиты по самым низким процентам в банковском секторе. Применение этих механизмов охватывает пострадавшие от пандемии сферы бизнеса и в очередной раз демонстрирует, что государство и в данных непростых условиях поддерживает предпринимателей. К слову, для реализации механизмов кредитования министерством экономики разработана и запущена Электронная кредитная платформа https://e-edf.gov.az/.

- Для чего предназначена Электронная кредитная платформа и как она работает?

- Посредством данной платформы предприниматели могут обращаться за получением как кредита, так и гарантии в электронном виде, без надобности идти куда-либо, прозрачно и оперативно. При обращении посредством платформы предприниматель сам выбирает банк и сумму кредита, ознакомившись с процентными ставками. Заявки предпринимателей одновременно рассматриваются Фондом развития предпринимательства и банками, что заметно сокращает время рассмотрения. Быстрые кредиты, суммой до 200 тысяч манатов, рассматриваются в течение семи, обычные кредиты – в течение 10 рабочих дней. Отмечу, что предприниматель имеет возможность отслеживать процесс рассмотрения своего обращения.

Подобной платформы нет во многих странах мира, например, такой системы не существует в наших соседних странах и государствах СНГ. Электронная кредитная платформа существенно увеличит возможности предпринимателей в получении кредитов. Кстати говоря, до сегодняшнего дня сотни предпринимателей уже обратились за получением кредитов посредством платформы.

- В Фонде применяется еще один механизм, связанный с новым порядком выдачи льготных кредитов для покупки оборудования. Расскажите, пожалуйста, о нем.

- Согласно новому механизму, утвержденному главой государства, Фонду поручено внедрение еще одного инструмента финансирования. Речь идет о выдаче льготных кредитов предпринимателям для покупки нового оборудования. В этом случае само оборудование, приобретенное предпринимателем, выступает в качестве залога. На стадии разработки данных предложений были проведены широкие обсуждения с участием предпринимателей и представителей банковского сектора, и обе стороны положительно их приняли.

Особо подчеркну, что применение указанных механизмов наиболее важно для предпринимателей, работающих в регионах, потому что, как известно, при выдаче любого кредита требуется залог. Порой, даже если проекты являются перспективными, возникают проблемы с их реализацией по причине отсутствия залога в виде недвижимого имущества. Сейчас же предприниматель сможет приобрести за счет льготного кредита современное оборудование для производства, обработки или других сфер, и для получения кредита указать в качестве залога данное оборудование. Подобные кредиты будут выдаваться под 9 процентов годовых, 2 процента из которых — это проценты Фонда, а 7 процентов - банковские. По этой причине банки также заинтересованы в выдаче таких кредитов. Повторюсь, данный механизм положительно воспринимается как предпринимателями, так и банками.

- Есть сферы сельского хозяйства, требующие долгосрочных инвестиций. Имеются ли какие-либо изменения в связи с поддержкой данных сфер?

- Это очень актуальный вопрос. По данному поводу были многочисленные обращения предпринимателей, и порядок, утвержденный Президентом, создал широкие возможности в данной сфере. О чём идет речь? В нашей стране, особенно в регионах, достаточное количество людей заняты в аграрном секторе – садоводство, овощеводство, животноводство и другие. В некоторых отраслях – чаеводство, виноградарство, в садах интенсивного плодоводства - для получения урожая требуется определенное время. Обычно это три года, то есть сад приносит свой первый урожай через три года.

Согласно прежнему порядку, срок погашения малых, то есть до 50 тысяч манатов кредитов, составлял три года. Это значит, если предприниматель, к примеру, для развития виноградного хозяйства брал кредит на сумму до 50 тысяч манатов, то он должен был вернуть его в течение трех лет. Что было проблематично в случае с новыми садами, так как требовалось вернуть кредит до того, как будет получен первый урожай. И являлось причиной многочисленных справедливых претензий со стороны предпринимателей. Теперь срок возврата кредитов в размере до 50 тысяч манатов будет составлять пять лет, и половина этого срока определена как льготный срок. Что это значит? Это значит, что по кредиту, полученному на срок до 60 месяцев, первые 30 месяцев предприниматель будет выплачивать только проценты по кредиту, основная же часть будет выплачиваться в следующие 30 месяцев. Иными словами, кредит будет погашаться в более благоприятных условиях, после получения урожая с созданного хозяйства.

Данный порядок решил еще один, до недавнего времени проблемный вопрос. Банки требовали у предпринимателей указать дополнительные источники дохода для погашения кредита, предприниматели же не могли этого сделать, так как срок кредита составлял три года, а за это время проект не начинал приносить прибыль. Сейчас нет необходимости запрашивать источники финансирования. Так как кредит будет оплачиваться со средств, поступающих с продаж. Благодаря данному нововведению будут создаваться новые чаеводческие и садоводческие хозяйства.

- Ещё одно нововведение связано с форс-мажорными обстоятельствами. Пожалуйста, расскажите об этом, потому что на сельское хозяйство часто оказывают влияние природные катаклизмы.

- В нынешнее время это важный вопрос. Потому что в период пандемии у нас, как и во всем мире, предприниматели сталкиваются с определёнными трудностями, например, связанными с погашением кредита. Если в проектах, которым Фонд развития предпринимательства выделил кредит, возникнут трудности, Фонд создаст условия для реструктуризации данных кредитов, предоставит определенную отсрочку. Это может быть полная приостановка процентов или предоставление временных льгот по процентам. Этот механизм важен как для предпринимателей, так и для банков. Дело в том, что согласно прежним правилам, независимо от взаимоотношений банка с предпринимателем (то есть независимо от того погасил или не погасил предприниматель кредит), банки были обязаны вернуть средства Фонду. Даже если предприниматель не мог погасить кредит, банк обязан был вернуть деньги государству. В этом случае банки возвращали деньги за счет собственных средств. Это отрицательно сказывалось на их финансовом положении, ликвидности, снижало коэффициент адекватности совокупного капитала. Значит, предоставление льгот бизнес кредитам, наряду с ослаблением финансовой нагрузки предпринимателей, будет регулировать взаимоотношения между уполномоченными банками и Фондом. Как известно, Национальный банк Азербайджана рекомендовал реструктуризацию бизнес кредитов, и Фонд выполняет данные мероприятия.

- Вы заявили, что по новым кредитам льготный период составляет 12 месяцев. Что такое льготный период и как он рассчитывается?

- Основной целью определения льготного периода является освобождение предпринимателей от кредитного бремени до получения дохода. Ранее мы говорили о сельском хозяйстве, но, например, в области производства, если создается производственная деятельность, требуется определенное время для установки и сборки оборудования. При этом производство продукции еще не началось. Принимая во внимание указанные проблемы, банки предоставляют льготный период по кредитам, в течение которого предприниматели выплачивают только проценты по кредиту. Это создает возможности предпринимателю реализовать проект и вывести на рынок производимую продукцию. По истечении льготного периода, который определяет банк, начинается погашение основного кредита. Проанализировав ситуацию, банки могут установить льготный период сроком от трех до шести месяцев, либо установить другой срок льготного периода, но он не должен превышать двенадцати месяцев. Мы рекомендуем предпринимателям быть внимательными при выборе льготного периода, в зависимости от сферы деятельности. Длительный льготный период не всегда благоприятен для предпринимателя, в подобной ситуации могут возникнуть трудности в результате сокращения срока погашения кредита. Поэтому, в этом вопросе бизнесмены, совместно с банком, должны прийти к общему знаменателю.

- Получается, что если производство продукции начнется поздно, то предпринимателю рекомендуется воспользоваться льготным периодом, но в случае, если он немедленно начнет реализацию продукции, то лучше не использовать льготный период. Это так?

- Вы правы, кредит является задолженностью и должен быть погашен во всех случаях.

- Предприниматели каких сфер могут воспользоваться кредитным портфелем в 500 миллионов манатов?

- Эти кредиты, в первую очередь, предназначены для сфер, пострадавших от пандемии. На официальном сайте министерства экономики указаны 387 пострадавших от пандемии видов деятельности . Каждый предприниматель, введя свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), может определить, принадлежит ли вид деятельности, в которой он занят, к пострадавшей сфере. При обращении к Электронной кредитной платформе система сама определяет, пострадал ли предприниматель от пандемии или нет. Есть области, которым нанесен частичный ущерб, а также области, где ущерб от пандемии составляет 100 процентов. Наиболее пострадавшими сферами являются общественное питание (рестораны-кафе), туризм, транспорт и другие. Государство, с учетом указанных проблем, оказывает поддержку бизнесу.

- Кто будет контролировать использование кредитных средств по назначению?

- Сами банки контролируют использование средств по назначению. Предприниматели должны осознавать, что неиспользование их по назначению снижает шансы на погашение кредита и создает основания для привлечения к административной ответственности. Банки должны проводить мониторинг использования кредитных средств по назначению, по крайней мере два раза в год, Фонд развития предпринимательства также будет контролировать использование этих кредитов.

- Потребуется ли бизнес-план при подаче заявки на получение кредита?

- Да, мы всегда рекомендуем предпринимателям иметь бизнес-план для обоснования получения кредита. Бизнес-план — это документ, включающий прогноз будущих доходов и расходов. В нем должны содержаться исследования рынка и оценки рисков. Уже несколько лет, как в банковском секторе, так и в Фонде развития предпринимательства, усовершенствован процесс оценки проектов. То есть, когда предприниматель обращается в банк, его проект в обязательном порядке изучается. Проще говоря, если продукция производится, но не реализуется, то ее не стоит производить. Помимо того, что сам кредит будет подвержен риску, также существует и риск потери предоставленного залогового обеспечения.

Предприниматели также должны стараться использовать и собственные средства, так как чем ниже зависимость от долга, тем выше рентабельность проекта.

- Из-за пандемии, когда некоторые объекты резко снизились в цене, при обращении за кредитом и предоставлении этих объектов под залог будут приняты во внимание предыдущие или текущие цены этих объектов?

- Вы затронули очень интересный вопрос. Каждое имущество имеет рыночную и ликвидную стоимость. Как правило, банки полагаются на ликвидную стоимость залога, то есть на возможность быстрой продажи его на рынке. Действительно, цены на некоторые объекты недвижимости, такие как туристические объекты, упали, поскольку они не прибыльны в условиях нынешней пандемии. Мы должны учитывать, что пандемия охватила все страны мира, и неизвестно, как долго она продлится. В этом случае тот факт, что государство гарантирует 60 процентов кредита, означает помощь в решении проблемы залогового обеспечения. Предположим, что цена объекта условно составляла один миллион манатов, а теперь эта цена упала вдвое, в этом 60 процентов гарантийной части покрывают оставшуюся часть. То есть государственная гарантия также является и компенсацией за снижение стоимости залога.

- Некоторые бизнесмены могут подумать, что, если государство гарантирует кредит, то он может быть и не погашен. Что ожидает предпринимателя, в случае непогашения кредита?

- Возможно кто-то посчитает, что государство, гарантировавшее 60 процентов кредита, погасит его целиком. В целом, согласно правилам, кредитные организации также несут ответственность в этом вопросе - они должны тщательно выбирать проекты. Потому что, если возникнут проблемы с кредитом, возникнут трудности не только у государства, но и у банка. С другой стороны, будет проведен тщательный мониторинг проектов.

- Если у предпринимателя были проблемы с предыдущими кредитами, даже если у него был потребительский кредит, сможет ли он взять кредит сейчас?

- Согласно действующим правилам, каждый предприниматель не должен иметь задержки с погашением кредита более чем на 60 дней. Во время подготовки этих правил были проведены обсуждения с Ассоциацией банков, Конфедерацией предпринимателей и другими соответствующими государственными органами, и был установлен единый срок в 60 дней. Мы рекомендуем предпринимателям сохранять прозрачность своей кредитной истории, чтобы в будущем они могли получить выгоду от применения кредитных механизмов. Кредитная дисциплина, в первую очередь, выгодна самому предпринимателю. Конечно, эти случаи также могут возникнуть и по объективным причинам. Но лучше, если выплаты будут осуществлены своевременно, так как этот вопрос уже поставлен в качестве условия для выдачи текущих кредитов.