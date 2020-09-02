Кабмин Азербайджана отменил несколько постановлений по агросфере

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана отменил несколько постановлений в связи с сельским хозяйством.

Как передает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, упразднены решения Кабмина "Об утверждении "Правил выдачи субсидий производителям хлопка и табака за счет средств государственного бюджета"" № 439 от третьего ноября 2016 года, "Об определении размера субсидии, предоставляемой лицам, занимающимся производством коконов шелкопряда, за каждый килограмм всех видов сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка, "Об утверждении "Правил предоставления субсидий лицам, занимающимся производством коконов, на каждый килограмм всех видов сырых коконов, принимаемых предприятиями по переработке коконов и производству шелка" № 85 от 10 марта 2017 года и "Об утверждении "Правил предоставления субсидий физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, на каждое пчелиное семейство(улей)"" № 400 от 18 сентября 2018 года.

(Текст: Турал Гараджаев)