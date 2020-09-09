Главный акционер AccessBank продолжает оказывать поддержку Азербайджану

Совет директоров Азиатского Банка Развития утвердил бизнес-план на трехлетний период, в рамках которого готов предоставить Баку средства в размере 780 млн долларов. Согласно бизнес-плану, банк готов в этот период выделить Азербайджану 5 кредитов для проектов в сфере образования, ирригации, поддержки бизнеса и экономических реформ и на развитие железных дорог.

В 2021 году банк зарезервировал для страны кредит на 85 млн долларов, в 2022 году - кредиты на 370 млн долларов, а в 2023 году - на 325 млн долларов. АБР планирует предоставить Азербайджану в 2022-2023 годах кредит в размере 500 млн долларов на поддержку экономических реформ. Банк планирует выделить кредит двумя траншами по 250 млн долларов. Еще 15 млн долларов АБР предоставит на подготовку проектов в сфере высоких технологий и инноваций.

В течение трех предстоящих лет АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму 4,5 млн долларов.

«Азербайджан и АБР развивают партнерские отношения и реализуют проекты в различных сферах и секторах экономики страны уже более 20 лет. В рамках недавно утвержденного операционного бизнес плана АБР были согласованы приоритетные направления наших совместных действий, работа по которым продолжается несмотря на пандемию». – сказал директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Нариман Манапбеков.

Будучи крупнейшим партнером Азербайджана по развитию, Азиатский Банк Развития с 1999 года выделил более 5 миллиардов долларов США для поддержки страны. Партнерская стратегия АБР в Азербайджане направлена на содействие развитию частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

Азиатский Банк Развития (АБР) является мажоритарным акционером AccessBank, ему принадлежат 19,90% акций. AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Помимо Азиатского Банка Развития, акционерами банка являются такие международные организации как Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.