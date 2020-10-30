Агентство аграрных услуг приступило к борьбе с вредителями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распространены три вида саранчи - одного из самых опасных вредителей сельскохозяйственных культур - марокканская, итальянская и азиатская. В апреле-июле 2020 года химическае борьба с личинками и взрослыми особями саранчи проводилась на 33 000 га в разных регионах страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хазяйства Азербайджана.

Сообщается, что с целью подготовки данных по объему работ в рамках борьбы с саранчой на будущий год, а также эффективной организации химической борьбы, специалисты местных отделений Республиканского центра защиты растений Агентства аграрных услуг начали осенние наблюдения на предмет выявления вредителей.

При первоначальных наблюдениях мест предполагаемой кладки яиц (площадь 72,0 га) на равнине Кудру, Гарасу-Падарчол и в других местах вредителей не обнаружилось.

В настоящее время на равнине Кудру, Гарасу-Падарчол, Джейранчол и других районах специалисты областных центров защиты растений проводят осенние наблюдения на предмет выявления личинок саранчи.

(Текст: Жаля Гасымова)