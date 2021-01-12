Азербайджан и Пакистан обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере нефтегаза

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан связывают образцовые отношения, основанные на общих исторических, религиозных и культурных связях, сообщает Trend со ссылкой на МИД Пакистана.

Как сказано в сообщении МИД Пакистана, по приглашению министра иностранных дел Махдума Шаха Махмуда Куреши министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Исламабад 13-14 января 2021 года.

Министры иностранных дел двух стран проведут переговоры на уровне делегаций и рассмотрят весь спектр двусторонних отношений. Визит предоставит возможность изучить пути и средства углубления двустороннего сотрудничества в различных областях.

Помимо подтверждения текущего уровня политических отношений, министры иностранных дел двух стран обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере нефтегаза, сельского хозяйства, железных дорог и образования.

В МИД добавили, что Азербайджан является ключевой страной в регионе Южного Кавказа, давним другом и партнером Пакистана. Обе страны тесно сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес, на региональных и международных форумах.

Во время своего визита министр иностранных дел Джейхун Байрамов также проведет встречи с президентом и премьер-министром Пакистана и встретится с другими высокопоставленными лицами.

(Редактор: Наталья Кочнева)