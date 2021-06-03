В Азербайджане первый проезд в электропоездах с бесконтактной картой Visa будет бесплатным

БАКУ/Trend/ - В рамках запуска системы бесконтактной оплаты проезда по железной дороге Международный Банк Азербайджана объявил о начале новой кампании. До 30 июля 2021 года первая поездка на поезде, курсирующем по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет бесплатной для держателей карт Visa и обладателей бесконтактных платежных инструментов Международного Банка Азербайджана. Сумма первого платежа будет возвращена клиентам в полном объеме в форме кэшбэка.

Проект по внедрению бесконтактной оплаты проезда по железной дороге посредством банковских платежных карт реализуется в рамках меморандума, подписанного в марте 2020 года между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», компанией платежных технологий Visa, Центральным Банком Азербайджанской Республики и Международным Банком Азербайджана. Соглашение предусматривает ряд мер, направленных на развитие бесконтактных платежей на железных дорогах и расширение безналичных расчетов в транспортной сфере в целом.

На данном этапе оплату можно производить с помощью бесконтактных карт и платежных колец Международного Банка Азербайджана, а также инструментов бесконтактной оплаты других банков. Услуга доступна на всех станциях Абшеронской кольцевой железной дороги.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.