Высокая оценка деятельности Счетной палаты Азербайджана является результатом совместной с ВБ работы - председатель

БАКУ /Trend/ - Высокая оценка деятельности Счетной палаты Азербайджана является результатом совместной со Всемирным банком (ВБ) работы.

Как сообщает в среду Trend, об этом на мероприятии ВБ, посвященном "Независимому индексу высших аудиторских ведомств на 2021 год", сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По его словам, это сотрудничество будет продолжено.

"У Палаты имеется ряд стратегических целей, среди которых усиление широкого применения информационных технологий, использование новых методов в аудите, а также повышение кадрового потенциала", - сказал Гюльмамедов.

Было также отмечено, что подготовлен стратегический план Счетной палаты на 2021-2025 годы при поддержке Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Гюльмамедов добавил, что в поствоенном периоде перед ведомством стоят новые задачи и для их решения мобилизованы все усилия.

(Автор: Зейни Джафаров)