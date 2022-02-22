Азербайджан приглашает японские компании к участию в проектах по восстановлению Карабаха - министр
БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашает японские компании к активному участию в проектах по восстановлению освобожденного от оккупации Карабаха.
Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии по случаю празднования дня рождения императора Японии Нарухито.
По его словам, восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, заложили основу для того, чтобы регион стал зоной мира, стабильности и сотрудничества.
«В настоящее время существуют большие возможности для работы в различных секторах. В частности, диверсификация энергетического сектора является одним из главных приоритетов», - добавил Бабаев.
Министр отметил, что Япония и Азербайджан планируют проведение ряда различных культурных мероприятий по случаю празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами в этом году.