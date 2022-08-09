Moody's повысил рейтинги банка ABB

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело рейтинги банка ABB, в частности, была пересмотрены и повышены основная кредитная оценка (BCA) и депозитные рейтинги банка.

Таким образом, рейтинг BCA банка был повышен с уровня b2 до b1, а рейтинг ABB по долгосрочным депозитам, повышен с B1 до Ba3. Прогноз долгосрочного депозитного рейтинга банка был определён как «Стабильный».

Положительные изменения в рейтингах банка преимущественно обусловлены повышением суверенного рейтинга Азербайджана, а также высоким коеффициентом достаточности капитала ABB, средним уровнем риска его активов и высоким балансом ликвидности. Банк обладает высоким буферным капиталом на случай влияния внешних факторов. Повышение долгосрочного депозитного рейтинга связано с положительной платежеспособностью банка ABB.

Агентство Moody's прогнозирует дальнейшее улучшение деловых возможностей и прибыльности локальных банков, в том числе и банка ABB на фоне повышения общей экономической активности в стране. В заключении также отмечается, что рейтинги ABB могут и в дальнейшем быть улучшены параллельно непрерывному развитию финансовой позиции.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.