На территории в 50 тысяч га на освобожденных землях Азербайджана проведены сельхозработы - министр

ШУША /Trend/ - На 50 тысячах гектаров на освобожденных землях Азербайджана проведены сельскохозяйственные работы.

Об этом сказал в пятницу министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе бизнес-форума в Шуше, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона, передает в пятницу Trend.

По его словам, на сегодня в Карабахе ведутся широкомасштабные работы по строительству и восстановлению.

«Как вы знаете, все эти работы ведутся на основе «зеленых» технологий. Этот регион имеет огромный сельскохозяйственный потенциал. Освобождение земель создало новые возможности для восстановления и развития сельхозпроектов. На сегодня на территории в 50 тысяч гектаров проведены соответствующие сельскохозяйственные работы. Работы в этом направлении будут продолжены. В Кялбаджаре и Лачине ведутся работы по созданию животноводческого потенциала», - сказал Керимов.

Также министр сказал, что в первое "умное" село здесь, село Агалы Зангиланского района уже переселены десятки семей.

«Жители этого села обеспечены работой, необходимой инфраструктурой для нормального проживания», - сказал Керимов.

Кроме того, по его словам, в Зангилане заложен фундамент первого агропарка.

«Здесь будут содержаться порядка 4 тысяч голов скота, вестись сельскохозяйственные работы», - сказал министр.

Также он отметил, что создается необходимая инфраструктура для расширения инвестиционного потенциала этого региона.