Доля МСБ в госзакупках Азербайджана составляет 95%

БАКУ/Trend/ - Доля субъектов микро-, малого и среднего бизнеса в госзакупках Азербайджана составила 95 процентов в 2022 году.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«Общая сумма госзакупок составила 6,779 миллиарда манатов, что на 767,5 миллиона, или на 12,8 процента превышает показатель 2021 года», - сказал он.

Он подчеркнул, что по конкурсным заявкам общая сумма составила 4,5 миллиарда манатов, что на 1,854 миллиарда, или на 70,1 процента превышает показатель позапрошлого года.

«В рамках конкурсных заявок общая сумма по открытым тендерам составила 2,226 миллиарда манатов, электронному открытому тендеру - 1,204 миллиарда манатов, опросам котировок – 67,9 миллиона манатов, запросам предложений – 1,002 миллиарда манатов», - добавил он.

Аббасбейли дополнил, что объем электронных покупок составил 1,272 миллиарда манатов (доля 18,8 процента).

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