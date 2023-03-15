В Джебраиле будет построен бетонный завод (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зарегистрирован новый резидент промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" - ОАО Holcim (Азербайджан).

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики Азербайджана, новым резидентом на территории промышленного парка площадью 5 гектаров будет построен завод по производству товарного бетона и сухого клея, также будет организован терминал по продаже цемента.

На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 3,4 миллиона манатов, планируется обеспечить постоянной работой более 20 человек. Производимая продукция предусмотрена для продажи на внутреннем рынке.

Отметим, что на сегодня в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", расположенном в Джебраильском районе, зарегистрированы три субъекта предпринимательства в качестве резидентов и 1 субъект предпринимательства в качестве нерезидента.

(Перевод: Фидан Мустафаева)