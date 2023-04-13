БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлена дорожная карта по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлан Тагиев в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

По его словам, в рамках этой дорожной карты планируется интеграция ИИ в сектор торговли.

«На сегодняшний день в Азербайджане активно развивается цифровой оборот, и внедрение ИИ в этот сектор является дополнительным шагом для ускорения развития. Кроме того, ведутся работы по подготовке стратегии с коллегами из международных организаций по цифровому развитию, в частности, по повышению скорости интернета, расширению зон охвата, обеспечению доступности финансов, формированию венчурных капиталов, а также по цифровому развитию районов страны», - сказал Тагиев.

Он отметил, что все эти работы позволят ускорить рост экономики, цифровизацию в стране, а также создание инновационных продуктов.