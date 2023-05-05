Валютные резервы ЦБ Азербайджана превышают $9 млрд - Талех Казымов

БАКУ /Trend/ - Валютные резервы ЦБ Азербайджана на сегодняшний день составляют свыше 9,189 миллиарда долларов, денежная база - почти 17,61 миллиарда долларов.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе мероприятия, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Trend.

По его словам, ежегодно растут макроэкономические показатели экономики Азербайджана практически по всем индикаторам.

«За последние 20 лет Азербайджан увеличил экспорт отечественных товаров в 15,6 раза. Хочу также отметить стратегически важное явление. Сегодня Азербайджан является хабом в транспортировке грузов в направлении Север-Юг, Восток-Запад, а также в ряде других международных коридоров и маршрутов», - сказал он.