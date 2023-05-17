Узбекистан намерен открыть в Бакинском порту свой терминал - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен открыть в Бакинском порту свой терминал.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

"Этот терминал будет функционировать как для перевозок сахара в Узбекистан, так и для наших экспортных поставок. Мы хотим для этого использовать государственно-частное партнерство, чтобы узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры порта Алят для дальнейшего использования", - сказал он.

По его словам, на данный момент сторонами ведутся практические работы по созданию складской инфраструктуры на территории Бакинского порта для складирования и хранения грузов из Узбекистана.

Муминов также подчеркнул, что в этом году, в соответствии с поручением Президента Шавката Мирзиёева, Узбекистан увеличит поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 миллиона тонн.

"В связи с геополитической ситуацией в мире необходимо искать альтернативные пути поставок, и сейчас Узбекистан ведет переориентацию грузов в азербайджанском направлении, развивая таким образом потенциал [Транскаспийского международного транспортного маршрута] Среднего коридора. На сегодняшний день мы очень активно используем транспортный потенциал Азербайджана, возможности Бакинского международного морского торгового порта, и в частности по импорту сахара. В этом году мы планируем увеличить поставки сахара в два раза - до 300 тысяч тонн", - пояснил замминистра.

Он отметил, что за 2022 год перевозка сахара-сырца по территории Азербайджана составила 130 тысяч тонн.

В целом в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов Республики Узбекистан через азербайджанский порт Алят увеличились на 65 процентов и составили более 900 тысяч тонн.