Генеральный директор AzerTelecom в списке “Power 100” самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор компании AzerTelecom, Ана Накашидзе вошла в список "Power 100" - ежегодного рейтинга, составляемого престижным изданием Capacity Media и включающего в себя ведущих лидеров мировой телекоммуникационной отрасли.

Список "Power 100" — это рейтинг, номинируемый телекоммуникационной отраслью и составляемый Capacity Media, который представляет новаторов и влиятельных лидеров, управляющих глобальной цифровой инфраструктурой. Это уже пятый год подряд, когда этот список выделяет значимых деятелей в данной сфере.

В руководстве AzerTelecom в период пандемии и постпандемической трансформации, а также во время многочисленных вызовов, Ана Накашидзе добилась ключевых достижений в деятельности компании. Благодаря ее руководству компания AzerTelecom смогла расширить свой портфель услуг, достичь новых высот в развитии и, укрепив международные услуги связи, играет в настоящее время важную роль в области телекоммуникаций страны.

Следует отметить, что Ана Накашидзе обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. До своего назначения генеральным директором AzerTelecom в 2020 году, она занимала должность заместителя генерального директора AzerTelecom по операциям, а также различные руководящие должности в государственном, частном и консалтинговом секторах Грузии и других стран мира.

Также стоит отметить, что Ана Накашидзе была включена в шестой ежегодный список "Women to Watch" (Женщины, за которыми стоит следить), составленный изданием Capacity Media в марте этого года. Этот список включает 20 выдающихся женщин в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

"Power 100" от Capacity Media представляет список 100 лидеров в области оптовых телекоммуникационных операторов. Для ознакомления со списком вы можете перейти по ссылке.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, действующей в различных сферах и странах.