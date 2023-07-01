Фонд аграрного страхования Азербайджана выплатит компенсации пострадавшим фермерским хозяйствам

БАКУ /Trend/ - Фонд аграрного страхования Азербайджана обратился к фермерам в связи с проливными дождями и наводнениями, наблюдавшимися в стране в последние дни, и призвал их предоставить информацию о страховых случаях, передает Trend со ссылкой пресс-службу Фонда.

Фонд аграрного страхования заявляет, что ущерб нанесенный в результате природных происшествий, в том числе града, проливных дождей, наводнений и т.д. покрывается аграрным страхованием. Застрахованным фермерским хозяйствам, понесшим ущерб в результате этих случаев, будет выплачена компенсация.

Фонд призывает застрахованных фермеров и хозяев фермерских хозяйств осмотреть поля и фермы и сообщить о нанесенном ущербе.

После регистрации заявки на места будут направлены специалисты аграрного страхования, которые оценят ущерб, и фонд возместит его.

"В настоящее время специалисты фонда и эксперты аграрного страхования командированы в разные регионы страны и ведут регистрацию страховых случаев", - сказали в фонде.

Фонд аграрного страхования в очередной раз призвал фермеров и хозяев фермерских хозяйств застраховаться через аграрное страхование, чтобы защитить свои хозяйства от рисков.

Отметим, что в целях поддержки фермеров государство выплачивает 50% взноса аграрного страхования.