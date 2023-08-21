SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о разработке совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума встретился с председателем правления акционерного общества "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиговым.

Как сообщает Trend, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегазом" в областях торговли и логистики в сфере газо- и нефтехимии.

В рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума между сторонами был дописан договор об участии "Узбекнефтегаза" в нефтегазовых проектах в Азербайджане, а также соглашение о сотрудничестве между SOCAR, министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и АО "Узбекнефтегаз" по участию SOCAR в нефтегазовых проектах в Узбекистане.