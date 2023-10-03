Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в Германию с начала года

БАКУ /Trend/ - Германия в январе-августе 2023 года импортировала из Азербайджана 662,3 тысячи тонн нефти.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе мероприятия, посвященного Дню объединения Германии.

“Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества между Азербайджаном и Германией, а также между Азербайджаном и Европейским союзом в целом. Германия на протяжении многих лет полагается на Азербайджан как на один из поставщиков нефти. С января по август текущего года Германия импортировала из Азербайджана 662,3 тысячи тонн сырой нефти”, - сказал он.

Солтанов подчеркнул, что Азербайджан также стал надежным поставщиком природного газа в Европу по Южному газовому коридору.

“Германия с самого начала была убежденным сторонником Южного газового коридора. Немецкая компания Uniper является одним из покупателей азербайджанского газа с месторождения Шахдениз”, - добавил замминистра.