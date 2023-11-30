Kapital Bank увеличил процентную ставку по депозитам

Kapital Bank, первый банк в стране, выбраный 6 миллионами клиентами за качественное и безопасное обслуживание, изменил условия по депозиту. Согласно новым условиям, максимальный депозит в валюте AZN был увеличен до 9% за 12 месяцев, и до 3,5% за 36 месяцев в долларах США.

Согласно условиям стартовавшей кампании, которая продлится до 31 января 2024 года, клиенты получают доход в размере до 9% за 12 месяцев. Для депозита можно внести в банк любую сумму от 500 манатов. С депозитом “Kapital” клиенты смогут получить высокие проценты, а также увеличить сумму депозита минимум на 100 манатов. Проценты начисляются ежемесячно или в конце срока. Размер страховой суммы составляет 100 000 манатов.

В соответствии с новыми, более выгодными правилами для клиентов, процентная ставка по депозитам в долларах США увеличена до 3,5%. Срок депозита определен на период от 12 до 36 месяцев. Возможно внести любую сумму на депозит при условии минимального взноса в размере 500 долларов США. Помимо получения высоких процентов по депозиту, можно увеличить сумму минимального взноса до 100 долларов. Проценты начисляются ежемесячно или по истечении срока депозита. Страховая сумма эквивалентна 100 000 AZN.

Кроме того, в скором времени в мобильном приложении Birbank будет представлен новый продукт “Цифровой депозит”. Основное преимущество этого продукта заключается в том, что клиенты не только смогут в рамках кампании получить доход в размере 9% сроком на 12 месяцев, но также получат возможность разместить депозит онлайн, не посещая филиал банка.

Клиенты, желающие преобразовать свои наличные в выгодное и надежное инвестирование, могут обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank, чтобы воспользоваться созданными для них возможностями. С помощью калькулятора депозитов легко рассчитать сумму процентов: https://kbl.az/kdpr

Kapital Bank, прежоставляющий услуги населению уже более 140 лет, является выгодным и надежным банком для депозитов. Клиенты могут спокойно доверить свои накопления банку, будучи уверенными в том, что их средства защищены в соответствии со всеми установленными государственными стандартами безопасности. Прозрачные финансовые показатели, постоянное место в экосистеме, стратегические цели, основанные на передовых мировых тенденциях и искренние отношения с клиентами превратили Kapital Bank в надежного партнера, на которого полагаются миллионы клиентов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.