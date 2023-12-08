В Азербайджане расширяются трудовые права женщин

БАКУ /Trend/ - Расширяются трудовые права женщин.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, беременные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет и ухаживающие за детьми с ограниченными возможностями до 18 лет, смогут работать в ночные смены, в праздничные дни, привлекаться к командировкам с их согласия. Это изменение позволит повысить заработную плату женщин. Также этот закон распространяется на работников в возрасте до 18 лет, мужчин, воспитывающих в одиночку ребенка до 14 лет.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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