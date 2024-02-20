Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ASCO сообщило о строительстве в Баку первого водолазного судна с гибридным двигателем

Экономика Материалы 20 февраля 2024 11:41 (UTC +04:00)
ASCO сообщило о строительстве в Баку первого водолазного судна с гибридным двигателем

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) обнародовало детали создания в Азербайджане первого водолазного судна с гибридным двигателем, передает во вторник Trend со ссылкой на ASCO.

"На Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO строится первое на Каспии водолазное судно с гибридным двигателем. Его строительство соответствует экологической политики ASCO, требованиям международной морской организации, и это внесет важный вклад в рамках шагов по "Году солидарности во имя зеленого мира", объявленного Президентом Ильхамом Алиевым", - отмечено в сообщении ASCO.

Данное водолазное судно сможет работать на глубине моря до 60 метров, его скорость движения будет 12 узлов, судно будет оснащено грузовым краном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости