ASCO сообщило о строительстве в Баку первого водолазного судна с гибридным двигателем

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) обнародовало детали создания в Азербайджане первого водолазного судна с гибридным двигателем, передает во вторник Trend со ссылкой на ASCO.

"На Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO строится первое на Каспии водолазное судно с гибридным двигателем. Его строительство соответствует экологической политики ASCO, требованиям международной морской организации, и это внесет важный вклад в рамках шагов по "Году солидарности во имя зеленого мира", объявленного Президентом Ильхамом Алиевым", - отмечено в сообщении ASCO.

Данное водолазное судно сможет работать на глубине моря до 60 метров, его скорость движения будет 12 узлов, судно будет оснащено грузовым краном.

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