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Германия пригласила Азербайджан участвовать на сессии по управлению водными ресурсами

Экономика Материалы 21 февраля 2024 10:49 (UTC +04:00)
Германия пригласила Азербайджан участвовать на сессии по управлению водными ресурсами

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Германия пригласила Азербайджан участвовать на сессии по управлению водными ресурсами и водной дипломатии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал постоянный представитель посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) в ходе конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

"В этом году мы счастливы пригласить людей из министерства иностранных дел разных стран, в том числе и Азербайджана и экспертов по водным ресурсам снова в Берлин на сессии и курсы по управлению водными ресурсами и водной дипломатии, организованные министерством иностранных дел ФРГ", - отметил он.

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