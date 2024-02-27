Alibaba начала работу с местными малыми и средними предприятиями в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Alibaba, глобальная торговая платформа, основанная в 1999 году и специализирующаяся на B2B-секторе, с радостью объявляет о начале работы с местными малыми и средними предприятиями (МСП) в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель отдела глобального стратегического партнерства Alibaba Group Тим Сонг (Tim Song) в рамках мероприятия, посвященного церемонии подписания меморандума о взаимопонимании.

По его словам, с момента основания компания всегда старалась поддерживать малый и средний бизнес в их стремлении выйти на глобальный рынок.

"Целью этой инициативы является помощь азербайджанским МСП в продвижении их товаров как на внутреннем, так и на международном уровнях. Азербайджан обладает уникальным потенциалом, и наша цель - помочь местным предприятиям не только конкурировать, но и выделиться на международной арене с уникальными продуктами и услугами", - добавил Тим Сонг.

Он также подчеркнул, что Alibaba планирует использовать свой опыт и ресурсы для анализа потребностей азербайджанского рынка, а также для предоставления местным продавцам доступа к своей обширной сети B2B-партнеров по всему миру.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!