Названа численность экономически активного населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным на 1 марта 2024 года, численность экономически активного населения Азербайджана составляет 5 миллионов 250,9 тысячи человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, из них численность занятого населения составляет 4 миллиона 964,1 тысячи человек.

"По состоянию на 1 февраля текущего года численность наемных работников составила 1 миллион 725,1 тысячи человек, в том числе в государственном секторе экономики - 901,7 тысячи, а в негосударственном - 823,4 тысячи человек.

В нефтегазовом секторе экономики заняты 31,4 тысячи, а в ненефтегазовом - 1 миллион 693,7 тысячи человек. 22,5 процента наемных работников на предприятиях и в организациях заняты в сфере производства продукции, в том числе 7,3 процента - в перерабатывающей промышленности, 6,3 процента - в строительстве, 3,3 процента - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2 процента - в водоснабжении, очистке и переработке отходов, 1,9 процента - в горнодобывающей промышленности, 1,7 процента заняты в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром.

Из числа занятых 19,2 процента составляют работники сферы образования, 18,6 процента - сфер торговли; ремонта транспортных средств, 8,5 процента - здравоохранения и социальных услуг населению, 6,5 процента - сфер государственного управления и обороны; социального обеспечения, 5 процентов - предоставления административных и вспомогательных услуг, 4,2 процента - сфер транспорта и складского хозяйства, 3,7 процента - сфер профессиональной, научно-технической деятельности, 3,1 процента - сферы отдыха, развлечения и искусства, 2,5 процента - сфер размещения туристов и общественного питания, 2,2 процента - финансовой и страховой деятельности, 1,9 процента - информации и связи, 1,1 процента - сферы операций с недвижимостью и 1 процент - оказания услуг в других сферах.