Азербайджан добился заметных успехов в создании благоприятной среды для стартапов и инноваций - ВЭФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился заметных успехов в создании благоприятной среды для стартапов и инноваций, следует из отчета Всемирного экономического форума “IDEA: Investing in the Digital Economy of Azerbaijan”, сообщает Trend.
Согласно отчету, прогресс отражается в создании многочисленных институтов и программ, направленных на поддержку развития бизнеса и продвижение инноваций, таких как организуемые правительством крупномасштабные мероприятия, развитие технопарков и бизнес-инкубаторов.
В отчете отмечается, что в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, для обеспечения координации и развития в этой области министерство экономики разрабатывает проект закона “Об инновационной деятельности”.
В последние годы цифровая экономика в Азербайджане
воспринимается как неотъемлемый компонент целей
социально-экономического развития. В соответствии со своим
национальным видением диверсификации экономики и снижения
зависимости от добывающих отраслей Азербайджан считает решающей
роль прямых иностранных инвестиций в содействии цифровому росту и
повышении глобальной конкурентоспособности, указано в документе.
Правительство Азербайджана уделяет значительное внимание
привлечению иностранных инвестиций, осуществлению реформ и
стимулированию частного сектора через комплексную Стратегию
социально-экономического развития на 2022-2026 годы.
В отчете подчеркивается, что несмотря на то, что основная часть прямых иностранных инвестиций в Азербайджан приходится на нефтегазовый сектор, более пристальный взгляд на деятельность работающих в стране иностранных инвесторов показывает, что большинство новых инвестиционных проектов (в период с января 2016 года по апрель 2023 года) были сосредоточены в таких секторах, как финансовые/бизнес-услуги, программное обеспечение и ИТ-услуги, производство промышленного оборудования.
Правительство Азербайджана проводит масштабные реформы с упором на цифровую экономику. Среди реализуемых мер авторы отчета отмечают разработку Стратегии развития цифровой экономики и Стратегию социально-экономического развития на 2022–2026 годы. С декабря 2022 года для разработки данной стратегии, в целях формирования устойчивой и конкурентоспособной цифровой экономики, в стране создана специальная рабочая группа под эгидой Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM), пишут эксперты ВЭФ.