В Азербайджан арестованы лица за незаконную охоту на джейранов

24 августа 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы лица, занимающиеся незаконной охотой на джейранов на территории Ширванского национального парка и умышленно ранившие участкового инспектора парка, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

За незаконную охоту и умышленное ранение из охотничьего ружья сотрудника Ширванского национального парка решением суда Рахиль Агаев был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет в колонии строго режима, а Эльвин Исрафилов, признанный виновным в совершении преступления, приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. За нанесенный ущерб природе в результате незаконной охоты на джейрана преступники были оштрафованы на 1650 манатов.

Напомним, что 30 марта 2018 года сотрудники парка провели оперативные мероприятия по задержанию браконьеров, занимающихся незаконной охотой на джейранов в национальном парке. В ходе задержания браконьеров участковый инспектор парка Ширали Халигов получил огнестрельное ранение в живот. Один из совершивших преступление, Эльвин Исрафилов был задержан сотрудниками национального парка. Рахиль Агаев был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных отделом полиции Сальянского района.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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