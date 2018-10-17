Дождь привел в движение почвенные массы в Бадамдарской оползневой зоне в Баку

17 октября 2018 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам мониторинга на 12:00, дождь, который начался со вчерашнего вечера, повысил активность в Бадамдарской оползневой зоне в Сабаильском районе Баку, говорится в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Дождь привел в движение отяжелевшие от воды почвенные массы. В связи с дождливой погодой ожидается продолжение обвалов.

Минэкологии продолжает мониторинги в этой зоне.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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