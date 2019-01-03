Азербайджанские таможенники обнаружили во въезжающих из Грузии автомобилях около 6 млн единиц пиротехники

3 января 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана с января 2018 год по сегодняшний день по 106 фактам выявило и изъяло 7 358 635 единиц пиротехнической продукции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на комитет.

Как говорится в сообщении, только за последний месяц по 30 фактам таможенные органы обнаружили 5 988 448 единиц пиротехнической продукции в транспортных средствах, управляемых гражданами, въезжающими из Грузии в Азербайджан,

Как отметили в ГТК, скрытый провоз через таможенную границу Азербайджана пиротехники, ее недекларирование, нарушение правил учета, хранения, транспортировки и использования этой продукции, а также незаконная отправка этих веществ и продукции по почте или в багаже влечет административную и уголовную ответственность.

«Вся крупная партия пиротехнических средств, задержанных по выявленным фактам, была обезврежена в декабре прошлого года с участием представителей медиа», - сообщили в комитете.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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