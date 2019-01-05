В Баку задержан гражданин Боливии с 2 кг кокаина

5 января 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет пресек попытку ввоза на территорию Азербайджана двух килограммов 65 граммов кокаина, сообщает в субботу Trend со ссылкой на госкомитет.

Согласно сообщению, кокаин был обнаружен в черном чемодане, принадлежащем гражданину Боливии Калле Фернандес Мариа, который заявил, что прибыл в страну как турист. В ходе досмотра этого чемодана сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте в потайном кармане были обнаружены и изъяты два килограмма 65 граммов кокаина.

На основе данного факта было возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана.

Калле Фернандес Мариа был задержан в качестве подозреваемого лица, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия было установлено, что Фернандес Мариа привез кокаин из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в бразильский город Кампу-Гранди, оттуда самолетом в Сан-Паулу, затем в Рио-де-Жанейро, а оттуда в Дубай (ОАЭ) и в конечном итоге авиарейсом Дубай-Баку доставил его в Баку.

Продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по определению других лиц, причастных к преступлению.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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