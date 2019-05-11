На крупном проспекте в Баку образовался большой затор из-за ДТП

БАКУ /Trend/ - В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), утром крупнотоннажный грузовой автомобиль совершил ДТП на пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектами Гейдара Алиева и Шаха Исмаила Хатаи.

В результате на стороне проспекта Гейдара Алиева, по которой осуществляется движение в направлении центра города, образовался затор.

Просьба к водителям, которые едут в этом направлении, иметь это ввиду и, по возможности, воспользоваться альтернативными путями.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.