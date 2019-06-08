В Баку возбуждено уголовное дело по факту кражи трехлетнего ребенка

8 июня 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку возбуждено уголовное дело по факту кражи трехлетней Захры Багирзаде.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом районного управления полиции Сабунчинского района по статье 144.1 (похищение человека) Уголовного Кодекса Азербайджана, сообщил Trend руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

В качестве подозреваемой была задержана Назарова Тергюль Шюкюр гызы 1980 года рождения. В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, что днем четвертого июня без вести пропала жительница поселка Сабунчи Багирова Захра Расул гызы 2015 года рождения. Девочка была найдена шестого июня и передана родителям.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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