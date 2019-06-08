Тяжелое ДТП на дороге Губа-Гусар, трое пострадавших (ФОТО)

8 июня 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на дороге Губа-Гусар.

Как сообщает в субботу Trend, ДТП произошло вечером минувшего дня в 21:00. Движущийся по дороге Губа-Гусар автомобиль марки "КИА" превысив скорость, потерял управление и столкнулся с расположенной у края дороги стеной. В результате столкновения пострадало трое находящихся в машине человек, они госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями.

Один из них житель села Зимданмуруг Гусарского района Алекперов Нурлан Ильяс оглы 1994 года рождения с повреждениями различной степени тяжести помещен в Центральную Гусарскую районную больницу, а Бабаев Джамиль 1990 года рождения и Панахов Сафа 1994 года рождения помещены в Центральную районную больницу Губы. Оба пострадавших помещены в реанимационный отдел с диагнозом черепно-мозговое сотрясение, перелом бедренной кости.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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