В Баку задержан водитель, по вине которого в ДТП погибли восемь человек

9 июля 2019 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По факту гибели восьми и ранении одного человека, в результате столкновения на 135-м километре автотрассы Алят-Астара девятого июля в Следственно-дознавательном отделе по дорожно-транспортным происшествиям Главного следственно-дознавательного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств,повлекшее смерть двух или более лиц). В ходе инцидента столкнулись микроавтобус марки Merсedes Benz Vito (99-LH-458), управляемый Низами Мустафаевым, с ехавшим в том же направлении грузовиком КАМАЗ (10-MG-329), управляемым Эльвином Зейналовым.

Были установлены и допрошены свидетели, проведена надлежащая экспертиза и другие необходимые следственные действия, сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По подозрению в грубом нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств был задержан Низами Мустафаев.

Следствие продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 8 человек в тяжелом ДТП в Масаллы
Происшествия 14:07
Стали известны имена погибших и пострадавших в тяжелом ДТП в Масаллы
Происшествия 09:27
В тяжелом ДТП в Масаллы погибли 8 человек
Происшествия 09:18
В ДРК девять человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 7 июля 17:43
В ДТП в Турции пострадали свыше 10 человек
Турция 6 июля 02:01
В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 5 июля 11:17
Лента новостей
Минтруда: Эксплуатация детского труда нарушает права ребенка (ФОТО)
Общество 20:16
В Азербайджане откроются центры социальной реабилитации детей с нарушениями зрения
Общество 20:10
Президент Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги сотрудникам органов дипломатической службы
Политика 20:09
Сахиба Гафарова: Привязанность Азербайджана к своему культурному наследию высоко ценится международным сообществом
Точка зрения 20:07
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников органов дипломатической службы
Политика 19:48
Дональд Туск: Из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом
Политика 19:31
Дональд Туск: Нагорно-карабахский конфликт должен решаться на основе принципов международного права
Нагорно-карабахский конфликт 19:30
Дональд Туск: Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению ЕС-Азербайджан близятся к завершению
Политика 19:26
Президент Ильхам Алиев: Наши усилия уже дают хорошие результаты, Азербайджан превращается в важную транзитную страну
Политика 19:00