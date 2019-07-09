В Баку задержан водитель, по вине которого в ДТП погибли восемь человек

БАКУ/Trend/ - По факту гибели восьми и ранении одного человека, в результате столкновения на 135-м километре автотрассы Алят-Астара девятого июля в Следственно-дознавательном отделе по дорожно-транспортным происшествиям Главного следственно-дознавательного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств,повлекшее смерть двух или более лиц). В ходе инцидента столкнулись микроавтобус марки Merсedes Benz Vito (99-LH-458), управляемый Низами Мустафаевым, с ехавшим в том же направлении грузовиком КАМАЗ (10-MG-329), управляемым Эльвином Зейналовым.

Были установлены и допрошены свидетели, проведена надлежащая экспертиза и другие необходимые следственные действия, сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По подозрению в грубом нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств был задержан Низами Мустафаев.

Следствие продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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