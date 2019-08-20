К тушению пожара в Гирканском национальном парке привлечен вертолет

20 августа 2019 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в 14:00 на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на высокогорной территории Гирканского национального парка вблизи села Тенгиван Лянкяранского района. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно предварительной информации, на высокогорной территории со сложным рельефом горит сухая трава, кустарники и деревья.

К тушению пожара помимо вертолета авиационного отряда привлечены пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны и Южного регионального центра МЧС, сотрудники Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжается локализация пожара.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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