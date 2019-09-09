В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение

9 сентября 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Масаллинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

По предварительной информации, землетрясение было зафиксировано в 06:45 в 26 километров к юго-востоку от Лянкяранской сейсмостанции, на территории Масаллинского района.

Глубина эпицентра подземных толчков – 19 километров.

Толчки не ощущались.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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