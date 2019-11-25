В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)

25 ноября 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На улице Рашида Бейбутова, 37, в Насиминском районе Баку, обрушился двухэтажный жилой дом, сообщает в понедельник Trend.

Здание, в котором проживало около 20 семей, находилось в аварийном состоянии.

Непрекращающиеся дожди, прошедшие в последние дни, усугубили ситуацию и одна сторона здания обрушилась.На территорию прекращена подача газа и электроэнергии.

На место происшествия отправлены сотрудники МЧС, соответствующих структур Исполнительно власти Баку и ИВ Насиминского района, которые проводят осмотр территории.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
  • В центре Баку обрушилось двухэтажное здание (ФОТО)
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