Пожар в жилом здании в Нефтчале потушен (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар на крыше четырехэтажного жилого здания в городе Нефтчала ликвидирован, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, пожар потушен в 21:55 по местному времени.

Отмечается, что в связи с пожаром будет предоставлена дополнительная информация.

20:24 (GMT+4) В результате пожара, произошедшего на крыше четырехэтажного жилого здания в городе Нефтчала, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на «Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), на месте происшествия находятся четыре бригады скорой помощи.

Отмечается, что испуганным в результате пожара жителям оказывается амбулаторная помощь.

20:17 (GMT+4) На проспекте Гейдара Алиева, 4, в городе Нефтчала произошел пожар на крыше четырехэтажного здания, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия сразу же были привлечены противопожарные силы Государственной противопожарной службы министерства.

Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.