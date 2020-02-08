Пожар в жилом здании в Нефтчале потушен (ВИДЕО) (Обновлено)
БАКУ /Trend/ - Пожар на крыше четырехэтажного жилого здания в городе Нефтчала ликвидирован, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, пожар потушен в 21:55 по местному времени.
Отмечается, что в связи с пожаром будет предоставлена дополнительная информация.
20:24 (GMT+4) В результате пожара, произошедшего на крыше четырехэтажного жилого здания в городе Нефтчала, по предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на «Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), на месте происшествия находятся четыре бригады скорой помощи.
Отмечается, что испуганным в результате пожара жителям оказывается амбулаторная помощь.
20:17 (GMT+4) На проспекте Гейдара Алиева, 4, в городе Нефтчала произошел пожар на крыше четырехэтажного здания, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На место происшествия сразу же были привлечены противопожарные силы Государственной противопожарной службы министерства.
Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.