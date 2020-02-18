В Баку горит торговый центр "Садарак" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В торговом центре в Баку вспыхнул пожар.
Как сообщает во вторник Trend, пожар произошел в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан.
Возгорание произошло в навесе в первой зоне торгового центра.
Сообщается, что огонь перешел на несколько магазинов.
На место происшествия привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.
Ведутся работы по предотвращению пожара.
(Автор: Самир Али)
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