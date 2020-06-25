Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО)

Происшествия 25 июня 2020 15:54 (UTC+04:00)
Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Государственного таможенного комитета Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что начальник отдела транзита Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев был арестован за получение взятки в 750 долларов США (по 50 долларов за каждую из 15 машин) за ускорение транзитного таможенного оформления грузов, принадлежащих ООО Gate Est Group и ООО İnterlogistics.

По факту возбуждено уголовное дело. Бабаеву предъявлено обвинение по ст. 311.1 (получение взятки) УК АР, и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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