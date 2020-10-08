В Геранбое обнаружено 10 снарядов, выпущенных из РСЗО "Смерч" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий особых мобильных групп Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) с четвертого по восьмое октября на территории Геранбойского района было обнаружено 10 реактивных снарядов 9M528, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".
Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, в трех из десяти снарядах были обнаружены боевые элементы 9М525, которые относятся к классу запрещенных согласно "Конвенции о кассетных боеприпасах"
Обнаружение контейнеров для боевых элементов 9М525 и распределительных устройств также доказывает, что при обстреле использовались именно снаряды с кассетной головной частью.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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