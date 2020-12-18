Задержаны 33 больных коронавирусом, покинувших места проживания - МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усилен контроль для предотвращения массового распространения коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на пресс-службу МВД.
17 декабря сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах по республике 33 больных COVID-19, покинувших места проживания.
29 человек были возвращены домой, четверо госпитализированы, в отношении 22 возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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