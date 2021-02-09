В Баку горит дом – есть погибший
БАКУ /Trend/ - В службу "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в частном доме по адресу Хатаинский район, улица Балахана Сулейманова.
Как сообщили во вторник Trend в МЧС, пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны немедленно прибыли на место происшествия. В настоящее время продолжается тушение пожара, а также принимаются неотложные меры по недопущению распространения пожара на другие территории.
Согласно предварительной информации, во время проверки места пожара обнаружено тело одного человека.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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