Арестован экс-министр внутренних дел Нахчыванской АР
БАКУ /Trend/ - Арестован экс-министр внутренних дел Нахчыванской АР генерал-лейтенант Ахмед Ахмедов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Напомним, что ранее распространилась информация о задержании Ахмедова и избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста в связи с присвоением денежных средств.
Он был освобожден от занимаемой должности в 2017 году.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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