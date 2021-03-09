БАКУ /Trend/ - Арестован экс-министр внутренних дел Нахчыванской АР генерал-лейтенант Ахмед Ахмедов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Напомним, что ранее распространилась информация о задержании Ахмедова и избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста в связи с присвоением денежных средств.

Он был освобожден от занимаемой должности в 2017 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)