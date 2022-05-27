Военная прокуратура Агдама проводит расследование по факту подрыва на мине военнослужащего Внутренних войск

БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Агдамского района начала расследование в связи с фактом подрыва на мине военнослужащего Внутренних войск.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Военной прокуратуры, 27 мая в военную прокуратуру Агдамского района поступила информация о том, что военнослужащий Внутренних войск МВД рядовой Омаров Сейидага Мирзага оглу получил различные ранения в результате подрыва на мине на территории района.

На основании поступившей информации сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, имеющие существенное значение для дела, получили необходимые разъяснения. Также назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые действия, говорится в сообщении.

В настоящее время военная прокуратура Агдамского района проводит расследование по данному факту. В соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры, в том числе дана правовая оценка случившемуся, отмечается в информации.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)