В Баку произошел пожар на территории железнодорожного депо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре на территории железнодорожного депо в поселке Биладжары Бинагадинского района города Баку.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место пожара немедленно были привлечены силы Государственной пожарной охраны министерства.

В результате принятых срочных и неотложных мер пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара на территории Биладжарского железнодорожного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вдоль железной дороги сгорела сухая трава на площади 600 кв. м., 50 деревянных шпал, древесные отходы, 8 п.м. электрического кабеля, проходящего по территории, и 15 деревьев. Вагоны, другие деревья, коммуникационные линии и постройки на данной территории были защищены от огня.