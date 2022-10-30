Пожар в Бакинском центре здоровья потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар в Бакинском центре здоровья потушен.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, пожар в Бакинском центре здоровья, расположенном в Насиминском районе Баку, удалось локализовать и потушить в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

00:50 (GMT+4) В Центр кризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Бакинском центре здоровья, расположенном на улице Насиб бека Юсифбейли, Насиминского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и силы спасения Службы спасения особого риска. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.