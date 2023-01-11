МЧС Азербайджана опубликовало кадры операции по спасению граждан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о том, что в многоэтажном жилом доме, расположенном в массиве Д, поселка Ени Гюнешли Сураханского района, города Баку несколько жителей находятся в беспомощном состоянии за запертой дверью.

Как сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана, по данному вызову были немедленно привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что в результате нетсправного дверного замка в квартире, расположенной на седьмом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, трое граждан, двое из которых были несовершеннолетними, остались запертыми в квартире.

Спасатели, используя специальные альпинистские средства, соответствующие условиям эксплуатации, вошли в квартиру с балкона и открыли дверь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)